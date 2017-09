Wagon quase provoca grande acidente em Shibuya

Por volta das 22h00 de segunda-feira (25), uma wagon preta avançou o sinal vermelho no cruzamento “Scramble” na frente da Estação JR de Shibuya. As imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo estava em velocidade relativamente alta.

No momento do incidente, muitos pedestres estavam atravessando a rua. Como perceberam a chegada do automóvel descontrolado, não houve feridos. Contudo, por muito pouco, não houve um acidente no local, mas causou tumulto.

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, a perseguição começou por volta das 21h55 do mesmo dia. Um policial que estava patrulhando Udagawa, em Shibuya, notou algo estranho na wagon e começou a realizar perguntas ao motorista. Ele não desceu do veículo e fugiu, dando início à perseguição policial.

A polícia decidiu interromper a perseguição porque analisou que a situação estava perigosa. As autoridades estão investigando o paradeiro do motorista, que agora é suspeito de violação das leis de trânsito.

Fonte: NHK News