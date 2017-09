Imediatamente após pedir a mulher em casamento cai da ponte

Sobre a ponte Irabu que liga Miyakojima a Irabujima (Okinawa), pede para a mulher parar o carro. Descem e a pede em casamento. Assim que recebeu o “sim”, de brincadeira, pulou a borda externa, escorregou e caiu no mar.

O pedido de casamento ocorreu pouco depois da meia-noite, já na segunda-feira (4). Segundo a polícia que atendeu o caso, Yuichi Ishigagi, 32, estaria alcoolizado e a mulher dirigia o carro. Pediu para parar, desceram e fez o pedido de casamento para a namorada. Imediatamente após obter o sim da mulher, aconteceu a tragédia. A ponte tem uma borda externa, de proteção. Segundo a imprensa, ele ultrapassou essa proteção, escorregou e caiu no mar.

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram a busca, incluindo os mergulhadores. Ele foi encontrado morto no fundo do mar, na manhã de segunda-feira (4), logo abaixo da ponte.

Fonte: Sankei News Imagem: Portal Mie