Irabu Bridge: conheça uma das mais longas e belas pontes do Japão

Localizada na quarta maior ilha na província de Okinawa, a Ponte Irabu (Irabu Ohashi, Irabu Bridge) conecta a ilha principal de Miyako (Miyakojima) à ilha de Irabu (Irabujima). A ponte foi inaugurada em 31 de janeiro de 2015.

Com 3,540 metros de extensão, é considerada a ponte não pedagiada mais longa do Japão e também é conhecida como “Ponte dos Sonhos”, visto que mais de 40 anos se passaram desde seu estágio de planejamento, custando um total de ¥39,5 bilhões. A ponte levou 9 anos para ser concluída.

Antigamente, a travessia para a ilha de Irabu a partir de Miyako era feita através de balsas. Duas empresas do ramo, a Miyako Ferry e a Hayate Ferry encerraram seus serviços após a inauguração da ponte.

Ao longo do percurso da ponte há pequenos acostamentos onde as pessoas param para registrar as belas imagens do local.

Há uma pequena loja de souvenirs no lado de Miyako, onde é possível apreciar as especialidades da ilha.

Miyako é uma ilha isolada pertencente à Okinawa, medindo cerca de 25km de norte a sul e 15km de leste a oeste. Um dos únicos meios de chegar até lá é de avião, saindo da ilha principal do Japão com escala na ilha principal de Okinawa. Duas empresas aéreas disponibilizam voos para Miyako, a JTA (filiada da JAL) e a All Nippon Airways (ANA). Antigamente havia serviços de ferry que partiam de Okinawa com destino à Miyakojima, mas foram encerrados em 2008.

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Site para informações: Miyako Guide Net

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Imagens: Portal Mie