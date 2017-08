Queda de pequeno avião na montanha em Nara

Logo depois do meio-dia desta segunda-feira (14), a Polícia da Cidade de Tenri, recebeu um telefonema. “Algo parecido com avião caiu na montanha”, teria informado a pessoa da vizinhança que chamou o socorro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Nara, “um avião de pequeno porte, com linhas brancas e azuis, pegou fogo”.

Várias pessoas do vilarejo Shimofukawa (Nara) teriam ligado para os bombeiros avisando da queda. De acordo com informações do escritório da prefeitura da vila de Yamazoe, um avião de porte pequeno caiu aos pés da montanha que fica na aldeia Zemyo. Várias pessoas da aldeia teriam visto a cena. A montanha fica na divisa entre as províncias de Nara e Mie.

A NHK enviou um helicóptero para o local. “Foi possível ver uma fumaça cinza levantando do pé da montanha. Helicóptero dos Bombeiros de Nara também voava sobre o local. Foi possível conferir um fogo vermelho sob a fumaça, além de poder ver que árvores das imediações foram derrubadas”, descreveu.

O Sankei entrevistou uma pessoa do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes, a qual disse que ainda desconhece o fato. Soube-se que o modelo da eronave é Socata TBM 700, para 6 passageiros. Mas, no voo estavam apenas 2 pessoas, sendo 1 japonês e 1 estrangeiro. A aeronave partiu às 11h57 do aeroporto de Yao (Osaka) com destino a Suga (Fukushima). A previsão era de chegar às 14h45.

Foram encontrados 2 corpos nas proximidades do avião. Quanto ao gênero ainda é desconhecido e as autoridades se apressam para tentar identificá-los, informou a NHK, às 14h44.

