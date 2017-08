Sinais de lançamento de míssil pela Coreia do Norte

O site 38 North especializado em análise dos eventos na Coreia do Norte, revelou imagens de grande movimentação no sul do país, no estaleiro Sinpo Sul. As diversas fotografias capturadas por satélite, indicam a possibilidade de lançamento de míssil balístico. As fotos foram feitas em 7 deste mês e publicadas no site na sexta-feira (11).

Nessa movimentação, tudo indica que o míssil balístico está sendo providenciado para ser lançado através de submarino. Percebe-se que o míssil está coberto com uma espécie de lona ou rede. Pela análise do North 38, esse tipo de ação é para que o mundo não saiba do movimento do submarino. A mesma medida teria sido tomada em julho do ano passado, antes do lançamento do míssil pelo submarino. O site analisou que os norte-coreanos estão modificando ou aprimorando para uma versão melhorada do Pukguksong-1, para o teste de lançamento por mar.

Além disso, as imagens do Estaleiro da Marinha de Mayang-do e submarino mostram o mesmo número de submarinos da classe Romeo, que geralmente estão ancorados lá, indicando um pico recente nas atividades desses no Mar do Oriente (Mar do Japão).

Fontes e fotos: TBS e North 38