Pai e filho peruanos morrem afogados na praia

Na tarde de domingo (27), 4 pessoas de duas famílias peruanas, se afogaram. O acidente ocorreu na praia de Kumiage da cidade de Hokota (Ibaraki) e todas foram socorridas. Duas crianças se salvaram, mas pai e filho acabaram morrendo no hospital.

De acordo com a polícia, duas famílias peruanas estavam na praia. Por volta das 16h30, recebeu um chamado informando sobre o afogamento. Eram 4 pessoas, sendo pai e filho e mais 2 crianças de outra família.

Praia proibida para nadar

O trabalho de socorro foi feito pelos surfistas e pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. As duas crianças de 7 e 5 anos foram salvas pelo resgate. No entanto, o pai Fernando Igari, 35, e seu filho Seiji, 8 anos, foram transportados para o hospital em estado de inconsciência. Mais tarde, o hospital informou que os dois morreram.

Essa praia estava proibida para nadar por conta da corrente de retorno, conhecida como repuxo. No ano passado 4 pessoas morreram no mesmo local.

No domingo, 9 pessoas perderam a vida brincando na água.

Fonte e foto: NNN