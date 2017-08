Acidentes na água causaram a morte de 9 pessoas no domingo

Ao menos 9 pessoas morreram e outras 6 despareceram no mar ou rios em todo o Japão no domingo (27), de acordo com números compilados pela agência de notícias Kyodo News divulgados no mesmo dia.

Na cidade de Fukui (provincia homônima), na costa do Mar do Japão, Toshihide Ryuzoji, de 60 anos, morreu após entrar no mar para salvar seu animal de estimação.

Em Hokota (Ibaraki), 2 homens de nacionalidade peruana, que acredita-se serem pai e filho, tiveram suas mortes confirmadas após serem arrastados para o mar enquanto caminhavam na parte de água rasa perto da costa. Os 2 haviam ido à praia com outros 5 em 2 famílias.

Na província de Kanagawa, Takeshi Nagase, de 77 anos, morreu durante uma competição de natação na praia de Zushi.

Na província de Osaka, 2 estudantes do ensino médio, ambos de 16, morreram após mergulharem no mar. De acordo com a polícia local, um adolescente morreu afogado após pular de um cais e o outro quando pulou para resgatá-lo. Nadar é proibido na área.

Em Hokkaido, 3 estudantes do ensino médio desapareceram quando nadavam em uma praia na cidade de Otaru com um grupo de amigos, de acordo com a polícia e guarda costeira local.

Segundo a polícia e guarda costeira, os 3 estudantes desapareceram por volta das 11h, quando eles e 2 outros amigos tentaram nadar de volta até a costa após perceberem que estavam em uma área muito funda.

As autoridades não conseguiram encontrá-los com a ajuda de mergulhadores até o final da tarde de domingo e retomariam as buscas na manhã desta segunda-feira (28).

Os 3 estudantes que desapareceram, todos colegas de classe, vieram à praia em um grupo de 10 e estavam nadando a cerca de 150m ao largo da costa. A praia de Zenibako é popular entre as pessoas em Otaru e a vizinha Sapporo.

Em uma praia em Shibata (Niigata), um pai de aproximadamente 50 anos desapareceu quando tentava salvar sua esposa e filha que estavam se afogando. Elas foram resgatadas posteriormente.

Em Tateyama (Chiba) um homem desapareceu enquanto praticava snorkeling.

Fonte: Kyodo Imagem: ANN

