Granja de Aichi pega fogo e mata milhares de poedeiras

Por volta da 1h00 desta segunda-feira (7) o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma emergência. O vizinho da granja Mori Hayashi percebeu o fogo e chamou o socorro.

O incêndio foi de grande proporção. Os bombeiros levaram 5 horas para exterminar as chamas. Uma área de 2.080 metros quadrados foi destruída, onde havia 2 edificações de madeira da granja. Segundo a matéria da CBC TV, cerca de 100 mil aves, maioria de galinhas poedeiras, morreram em decorrência do incêndio.

A granja prejudicada fica em Oku-machi, cidade de Handa (Aichi).

Outra vítima do incêndio foi um vizinho de 56 anos que ajudou os bombeiros no combate ao fogo recebeu queimaduras no cotovelo direito.

Policiais e bombeiros se empenham na investigação da origem do incêndio que acabou com a vida das aves.

Fonte e foto: CBC TV