Tufão n.º 5 avança trazendo chuvas de 500mm para Tokai e Kinki

A segunda-feira (7) está marcada por fortes chuvas na região oeste do Japão, mais tempestades de vento, por causa do forte tufão n.º 5.

Segundo o boletim da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, o olho do tufão (taifu em japonês) se encontra em Muroto (Kochi), às 9h00 desta manhã. Ele está se deslocando a uma velocidade de 20Km/h, em direção à região Kinki. Até as 6h00 de terça-feira (8), ele deverá chegar na região Kansai, depois se deslocará para Tokai, segundo a previsão. Traz chuva intermitente, superior a 80mm/h.

Confira a previsão de chuva em 24h por região, até as 6h00 de terça-feira (8):

500mm: Kinki e Tokai

400mm: Shikoku

300mm: Hokuriku

250mm: Kanto Koshin e Chugoku

Até às 6h00 de quarta-feira (9), a previsão de chuva nas 24h é de:

200 a 300mm: Tokai, Hokuriku e Kanto Koshin

100 a 150mm: parte de Tokai

A AMJ chama à atenção da população para os alertas das autoridades locais em relação à inundação, enchente e deslizamento. Além disso, pede para quem mora na região costeira não se aproximar do mar bravo, com ondas altas, de 6 a 8m.

A velocidade dos ventos também requer atenção. A velocidade máxima deles pode chegar a:

30m: Shikoku

28m: Kinki

25m: Tokai

