Japão continua em alerta máximo contra a Coreia do Norte

O governo japonês continuará em alerta máximo por considerar que ainda há uma possibilidade de atos provocativos da Coreia do Norte, de acordo com a reportagem da NHK.

A mídia sul-coreana divulgou na terça-feira (25) que o Norte conduziu um massivo treinamento de artilharia para marcar o 85º aniversário da fundação de seu exército. O país não conduziu teste nuclear ou de mísseis balísticos.

O dirigente do Departamento de Negócios Asiáticos e Oceânicos do Ministério de Relações Exteriores do Japão, Kenji Kanasugi, disse que o Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos concordaram que qualquer provocação da Coreia do Norte é inaceitável, independentemente de sua escala.

Outra autoridade observou que o Norte está sob um volume de pressão sem precedentes, visto que o exército dos Estados Unidos enviou o porta-aviões USS Carl Vinson e o submarino nuclear lançador de mísseis balísticos USS Michigan em direção às águas da península coreana.

Na terça-feira, em Tóquio, Kanasugi conversou com seus correspondentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Eles concordaram em pedir à China que tome medidas e busque cooperação da Rússia.

Kanasugi se encontrará com o enviado especial chinês Wu Dawei nesta quarta-feira. Ele planeja pedir a ele que coloque mais pressão sobre a Coreia do Norte.

