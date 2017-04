Ministro japonês fica irritado durante coletiva de imprensa e chama repórter de “urusai”

Na coletiva de imprensa realizada após uma reunião do gabinete na terça-feira (4), um repórter perguntou ao Ministro para Reconstrução, Masahiro Imamura: “Qual a responsabilidade do país? ”, referindo-se a auxílios para evacuados voluntários por causa dos acidentes nucleares. O ministro, nervoso com a série de perguntas por parte do repórter, respondeu: “Nunca mais venha aqui. Você é irritante (urusai). ”

Em relação a essa situação, o Secretário-geral do Gabinete, Yoshihide Suga, comentou em outra coletiva de imprensa realizada na tarde do mesmo dia: “Eu não estava no local naquele momento e não sei qual foi a conversa que eles tiveram. Porém, o próprio ministro Imamura disse que estava arrependido e que ficou nervoso na coletiva de imprensa e, por um momento, não estava raciocinando calmamente. ”

Além disso, Suga falou: “Eu recebi seu relatório, e falei para ele resolver a situação apropriamente. De qualquer forma, ele irá resolver a situação devidamente. ”

“Fiquei nervoso”, admite o ministro Imamura

Na tarde do mesmo dia, o ministro Imamura falou para a equipe de repórteres do Departamento para a Reconstrução: “Eu fiquei nervoso na coletiva de imprensa. Eu peço desculpas e, para que isso nunca mais se repita, irei resolver a situação calmamente e propriamente”.

Evacuados voluntários

Este termo designa as famílias, principalmente de mães solteiras com filhos que, embora não tenham recebido a ordem evacuação pelo governo, refugiam-se com medo de estarem expostas à radiação.

Segundo a província de Fukushima, em outubro do ano passado, havia 30 mil pessoas em todo o país, e a prefeitura e o governo japonês cortaram a distribuição gratuita nos abrigos no fim de março.

Em comparação com os evacuados forçados, as indenizações da Toden, empresa de energia, e os auxílios do país são escassos. Especialistas e outros apontam que isso pode gerar uma “divisão” entre os cidadãos de Fukushima.

Fonte: NHK News e Asahi Shimbun