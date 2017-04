Duas novas crateras vulcânicas surgiram em ilha no Japão

Uma quantidade de lava foi observada fluindo de crateras em Nishinoshima, ilha onde uma erupção vulcânica ocorreu recentemente pela 1ª vez em 1 ano e 5 meses, atingindo a costa na terça-feira (25).

Isso foi confirmado por imagens de aeronave registradas pelo jornal Yomiuri no dia.

“A atividade vulcânica é certamente dinâmica, visto que ao menos 2 novas crateras se formaram“, disse Fukashi Maeno, um professor associado de geologia vulcânica do Instituto de Pesquisa da Universidade de Tóquio que estava a bordo da aeronave. “Acredito que a ilha vai se expandir ainda mais”.

A erupção foi confirmada no dia 20 de abril na ilha, que está sob jurisdição de Ogasawara (Tóquio), localizada a cerca de 1.000km ao sul da central da capital do Japão. A agência de meteorologia emitiu um alerta para a área perto da cratera. A erupção anterior na ilha ocorreu em novembro de 2015.

Da aeronave, erupções puderam ser vistas ocorrendo a cerca de dezenas de segundos à parte na terça-feira, com correntes de lava e fumaça cinza subindo a centenas de metros das crateras. Um fluxo de lava também foi visto em direção aos lados sul e oeste da ilha. No lado oeste, a lava foi observada alcançando o mar.

As recentes erupções são classificadas como do tipo “estromboliana” que compreende uma série de explosões de cinzas e fluxos de lava, de acordo com a Guarda Costeira do Japão.

Fonte e imagem: Yomiuri