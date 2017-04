Cancelamento das vendas de batata chips de várias marcas

Devido aos danos causados pelos tufões do ano passado, a produção das batatas de Hokkaido foi prejudicada e, dentre as fabricantes de doces e salgadinhos, algumas resolveram cancelar a venda de certas batatas chips (batatas fritas).

Dentre elas estão a KOIKE-YA, que começou o cancelamento de vendas no dia 25 do mês passado, cessou as vendas de 7 produtos, incluindo o “Rich Consomme” (リッチコンソメ), e anunciou as últimas vendas de outros 9, como os sabores “Usushio” (うすしお味) e “Nori Shoyu” (のり醤油).

Além disso, a Calbee, a partir do dia 15 deste mês, interrompeu as vendas de 18 produtos, principalmente os regionais como o “Kanto Dashi Shoyu” (関東だししょうゆ). A empresa também anunciou que, a partir do dia 22 deste mês, cessará as vendas de 15 produtos com muito conteúdo como a “Usushio-aji BIGBAG” (うすしお味 BIGBAG), “Pizza Poteto” (ピザポテト) e o “French Salada” (フレンチサラダ).

Segundo as empresas, no ano passado, a cidade de Hokkaido, principal produtora de batatas no Japão, sofreu sérios danos com os tufões e, como ocorreu a quebra da safra das batatas, a colheita ficou muito mais difícil.

Como as empresas voltaram a produção para seus principais produtos, além de tomar essas providências, elas também estão diminuindo a quantidade de vendas dos novos produtos. Contudo, não há previsão de colheita da média anual.

Fonte: NHK News