O Papa Francisco poderá visitar o Japão em 2018 com o consentimento do Vaticano, de acordo com o governo japonês, divulgou o jornal Asahi.

Tal visita seria a primeira de um Papa ao Japão desde a última que ocorreu em 1981, quando o Papa João Paulo II visitou o país.

Katsuyuki Kawai, conselheiro especial do Primeiro-Ministro Shinzo Abe, visitou a Cúria Romana no dia 22 de março e se encontrou com o Secretário de Estado do Vaticano Pietro Parolin.

Segundo fontes do governo, Kawai pediu a Parolin pela visita do Papa Francisco ao Japão na primeira oportunidade.

A Cúria Romana, então, respondeu ao convite dizendo que vai considerar “positivamente” a visita do Papa ao arquipélago japonês para o próximo ano.

Em fevereiro, Shinzo Abe fez um convite ao Papa Francisco para visitar o Japão, para ajudar a alcançar um mundo sem armas nucleares.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image