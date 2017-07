Acordos comerciais entre Japão e União Europeia estão na fase final

Em consulta ministerial sobre o Acordo de Parceria Econômica (APE) entre a União Europeia (UE) e o Japão realizada nas Bruxelas (Bélgica), sede da UE, o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, e a comissária Cecília Malmstrom, responsável pelas políticas comerciais da UE, realizaram os ajustes finais para a aprovação geral dos novos termos.

O ministro Kishida, em coletiva de imprensa realizada na noite de quarta-feira (horário japonês), explicou: “Conseguimos resolver os principais assuntos pendentes nesta última consulta ministerial, e pude confirmar a aprovação geral entre os ministros.”

Com a saída dos EUA do Acordo do Transpacífico (TPP), o fortalecimento das relações comerciais entre o Japão e a UE provou ser a melhor resolução da situação. As duas partes são responsáveis por 30% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial, e esse será o maior acordo comercial já feito pelo Japão.

Em relação a isso, o ministro Kishida enfatizou os resultados promissores desse acordo. “A EPA será o maior acordo de parceria comercial entre as duas economias avançadas que são o Japão e a EU. Temos o orgulho em dizer que esse acordo tem equilíbrio e um alto nível de compreensão suficiente para se espalhar pelo mundo.”, disse Kishida.

Contudo, Kishida declarou que a confirmação final dos termos discutidos e aprovados nesta consulta seria feita na reunião dos líderes. O conteúdo específico do acordo será revelado após a reunião de líderes entre o primeiro-ministro Shinzo Abe, o presidente da UE, Donald Tusk e o Diretor da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

No momento atual, o maior assunto discutido na reunião eram as exportações de automóveis japoneses e queijos europeus. Em relação a esses produtos, a EU eliminará todas as taxas dos automóveis em 7 anos, e está quase determinado que as taxas do queijo macio da Europa sejam abolidas em 15 anos e será construída uma nova escala de importação do produto. Além disso, ambas as partes já aprovaram a eliminação das taxas do vinho.

Além disso, a taxa de até ¥10/litro imposta pela UE no saquê japonês será abolida imediatamente junto com as taxas sobre o chá verde. As taxas de 11% sobre a vieira japonesa também serão abolidas. Além disso, as taxas de ¥30/kg de pasta europeia e de 10% sobre o chocolate europeu também serão abolidas em 10 anos no Japão. O preço das carnes de porco e vaca de origem europeia também terá uma grande baixa nas taxas alfandegárias.

Fonte: NHK News