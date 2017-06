Produtos europeus ficarão mais baratos no Japão

Na semana passada, negociações da APE (Acordo de Parceria Econômica) entre o Japão e a UE (União Europeia) estavam ocorrendo, visto que ambas as partes desejavam o acordo antecipado das relações comerciais.

Segundo os responsáveis, as reuniões estavam indo bem para ambas as partes. Contudo, os líderes das relações comerciais decidiram trocar as negociações para um formato não-oficial.

De acordo com os responsáveis pelas negociações, o Japão está sugerindo a isenção da tarifação sobre a importação de algumas marcas de chocolate em determinadas quantidades.

Em relação à carne de porco, que atualmente possui uma tarifa de ¥482 por quilo, o Japão deseja que essa tarifa baixe para ¥50. Para algumas marcas de queijo, ambas as partes estão estudando a eliminação de 29.8% das tarifas no futuro. O mesmo vale para o vinho, que poderá ter até ¥125 de sua tarifação eliminada.

Por outro lado, a EU pediu pela eliminação de 10% da tarifação sobre automóveis japoneses em determinados períodos do ano como proposta de concessão.

Segundo os responsáveis, as reuniões em formato não-oficial continuarão e ambas as partes estão se esforçando para chegar a um acordo favorável.

Fonte: NHK News