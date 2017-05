Estudante forçou colega a comer insetos e fezes de cachorro

A Polícia Metropolitana de Tóquio anunciou na terça-feira (23) que um adolescente de 15 anos, suspeito em uma série de incidentes em que forçou um colega de classe a comer insetos e fezes de cachorro na cidade de Nishi-Tokyo no ano passado, foi preso novamente.

Em várias ocasiões em setembro e outubro, o jovem, estudante do primeiro ano do ensino médio no distrito de Nerima, teria forçado um colega de classe, de 16, a comer gafanhotos na plataforma da estação de Higashi-Fushimi e comer fezes de seu próprio cão. Ele também agrediu o colega na cabeça.

Na época dos incidentes, o suspeito e a vítima eram estudantes do ginásio. De acordo com a polícia, o jovem de 15 anos admitiu as acusações.“ Eu sabia que ele ficava nervoso perto de mim e então eu fazia o que queria”.

O comportamento do jovem tornou-se conhecido após a mãe de outro estudante ter consultado a polícia de Shakuji, em Nerima, no mês de agosto passado. No início deste ano, o jovem de 15 anos havia sido preso por agressão e intimidação envolvendo vários outros adolescentes, incluindo forçá-los a pular em um lago e comer gafanhotos, de acordo com a TV Asahi.

“Eu fui agredido quando frequentava o ensino ginasial”, disse uma das vítimas à polícia. “ Eu fiquei com medo de retaliação”.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN