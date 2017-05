Temperatura chega aos 35.3 graus em Gunma

Os termômetros atingiram a temperatura de 35.3ºC em Tatebayashi (Gunma) no domingo (21), tornando-a cidade mais quente no Japão enquanto uma onda de calor afetava todo o país.

Esse foi o primeiro dia oficial “extremamente quente” de 2017, definido pela agência Meteorológica do Japão (JMA) como aquele quando a temperatura atinge 35 graus ou mais.

Na central de Tóquio, que registrou temperatura de 30.9 graus, a definição foi de “meados de verão”, a qual a JMA classifica como um dia quando a temperatura atinge os 30 graus ou mais.

Um sistema de alta pressão que cobre o Japão fez com que as temperaturas aumentassem em todo o país. Ambulâncias tiveram muito trabalho em atender pessoas com sintomas de insolação.

Segundo a JMA, as altas temperaturas continuarão cobrindo o Japão nesta segunda-feira (22), da região Kanto ao norte do país.

Fonte: Asahi Imagem: ANN