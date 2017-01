Polícia de Tóquio prende um dos maiores traficantes da Ásia

Um funcionário do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem Estar do Japão, oficial do Departamento de Repressão às Drogas, Norihiro Okumura, 46 anos, foi preso no ano passado por ter feito vista grossa a um caso de contrabando, onde estaria envolvido outro homem suspeito de 50 anos.

Com a prisão do taiwanês Rin Chi Jin, 63, anunciado pela Polícia Metropolitana, na segunda-feira (16), o Departamento 5 de investigação do crime organizado, anunciou que investiga a relação entre o taiwanês e o oficial japonês já preso, além desse outro homem de 50 anos.

Rin foi preso acusado de contrabando de 885 gramas de estimulantes, avaliados em quase 62 milhões de ienes, em julho do ano passado. Ele teria enviado esse montante de drogas de Hong Kong, via aérea, para serem entregues em sua residência, na cidade de Mito (Ibaraki), segundo o jornal Nikkei.

Esse volume de droga seria destinada a esse homem suspeito de 50 anos, o qual o oficial preso teria deixado passar.

De acordo com o noticiário da ANN, a polícia está averiguando a relação entre o oficial japonês já preso e encaminhado para a promotoria, pela vista grossa em relação ao comparsa de Rin.

Um dos maiores traficantes de drogas da Ásia

A polícia já sabia que ele desembarcaria no Aeroporto de Kansai em dezembro e o prendeu por suspeita de um outro caso de contrabando. A polícia continua a averiguação pois suspeita que ele tenha vindo de Taiwan para tentar aproximação com um grupo mafioso do Japão, segundo o jornal Nikkei.

A imprensa japonesa publicou que Rin teria dito “não tenho vontade de responder” durante o interrogatório.

Ainda, de acordo com a ANN, a polícia vê Rin como membro de uma grande quadrilha de tráfico de drogas de Taiwan, sendo que ele detinha o controle de contrabando em toda a Ásia.

Fontes: Asahi Shimbun, Nihon Keizai Shimbun e ANN Imagem: ANN