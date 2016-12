Produtividade de trabalho no Japão é a mais baixa entre os países do G7

Uma organização não governamental divulgou os resultados de uma pesquisa de produtividade no trabalho em 35 países. De acordo com o Japan Productivity Center, o Japão ficou na 20ª colocação, mas no total das nações industrializadas do Grupo dos 7, foi classificado em último lugar.

A produtividade no trabalho é uma medição da quantidade de produtos e serviços que um trabalhador produz dentro de um dado período de tempo.

De acordo com analistas, a baixa classificação do Japão se deve parcialmente ao lento progresso nas indústrias de serviço que estão otimizando suas operações. Eles também apontam as longas horas de trabalho no país.

Dentre os 35 países, Luxemburgo, que tem um forte setor financeiro, ficou em primeiro lugar no índice de produtividade no trabalho. Dentre os países pertencentes ao G7, os Estados Unidos ficaram em 5º, seguidos pela França em 6º e Alemanha em 7º.

Fonte e imagem: NHK