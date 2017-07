Acidente entre ônibus de escola brasileira e carro em Gifu

Por volta das 13h00, no cruzamento de Dota, na cidade de Kani (Gifu), um veículo do tipo kei estava parado no farol quando recebeu uma batida na traseira.

O acidente ocorreu entre um ônibus de escola brasileira da cidade de Minokamo (Gifu) e um keijidosha.

A motorista do veículo, 48 anos, é dona de um estabelecimento comercial em Minokamo, sofreu lesões e foi encaminhada para o hospital. De acordo com o noticiário da Tokai TV não se sabe da gravidade das lesões, mas soube-se que a vítima estava consciente.

Segundo o noticiário da CBC, no ônibus estavam o motorista e mais um aluno, mas com eles nada aconteceu.

Fontes: CBC e Tokai TV