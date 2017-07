 Época de hanabi! Confira locais para ver exibições de fogos de artifício em Mie

Com a aproximação do verão, a incrível temporada dos fogos de artifício (hanabi) também tem início no Japão.

Na maioria das províncias do país festivais relacionados são realizados, oferecendo um momento de diversão para toda a família!

Confira alguns festivais de hanabi e matsuri que serão realizado em Mie:

65º Ise Jingu Zenkoku Hanabi Taikai (第65回伊勢神宮奉納全国花火大会)

Local: Ise

Data: 15 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h20 às 21h

*Em caso de más condições climáticas, o evento será transferido para o dia 9/set (sábado)

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento nas proximidades: 2.000 vagas (1.000 ienes)

Localização, veja aqui

Tenno Usai /Kamisaki Ura (天王祭/神前浦)

Local: Watarai

Data: 15 de julho de 2017 (sábado) / Horário: a partir das 18h (hanabi a partir das 21h)

Estacionamento no local do evento

Quantidade de disparos: aprox. 500

Localização, veja aqui

Shima Spain Mura Summer Night Spectacle 「Estival Festival ~ Manatsu no Festival~」 志摩スペイン村サマーナイトスペクタクル「エスティバル フェスティバル~真夏のフェスティバル~」

Local: Shima Spain Mura

*Datas: 15 a 17 de julho / 22 de julho a 31 de agosto de 2017 / Horário: a partir das 19h20

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: 100 a 200 por evento

Estacionamento: aprox. 4.200 vagas (1.200 ienes/dia)

Localização, veja aqui

Kiho Kutourou Matsuri 2017 (2017きほく燈籠祭)

Local: Vila de Kihoku

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 13h às 21h (hanabi das 20h às 21h)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 1.000 vagas (gratuito em vários locais)

Localização, veja aqui

62º Toba Minato Matsuri (第62回鳥羽みなとまつり)

Local: Toba

Data: 28 de julho de 2017 (sexta-feira)* / Horário: das 18h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: 5.000

Estacionamento: 500 vagas (1.000 ienes/carro)

Localização, veja aqui

Kuwana Suigo Hanabi Taikai (桑名水郷花火大会)

Local: Kuwana

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: 10.000

Não há estacionamento no local

Localização, veja aqui

Nabarigawa Noryo Hanabi Taikai 2017 (2017名張川納涼花火大会)

Local: Nabari

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h50 às 21h

*Em caso de más condições climáticas extremas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: 60.000

Estacionamento nas proximidades: 700 vagas (500 ienes, a partir das 17h30)

Localização, veja aqui

66º Tsu Hanabi Taikai 2017(第66回 津花火大会2017)

Local: Tsu

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h45 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento: 4.0000 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

23º Ureshino Ookin Matsuri (第23回嬉野おおきん祭り)

Local: Ureshino

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 21h às 21h05 (matsuri a partir das 17h30)

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 500

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Nagashima Onsen Hanabi Dai Kyoen (長島温泉 花火大競演)

Local: Nagashima

*Datas: Agosto: 5 (sáb), 6 (dom), 11 (sex) a 16 (quar), 19 (sáb), 20 (dom), 26 (sáb), 27 (dom) / Setembro: 2 (sáb) e 3 (dom)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Horário: das 20h às 20h25

Quantidade de disparos: aprox. 1.500 por dia

Estacionamento: 13.000 vagas (1.000 ienes)

Localização, veja aqui

Kiwa no Hi Matsuri (紀和の火祭り)

Local: Kumano

*Data: 5 de agosto de 2017 (sábado) / Horário: das 18h às 21h30

**Em caso de más condições climáticas pode ser que o evento não seja realizado

Quantidade de disparos: aprox. 500

Estacionamento: 500 vagas (gratuito, das 18h às 23h)

Localização, veja aqui

67º Owase Minato Matsuri (第67回おわせ港まつり)

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 20h10 às 21h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 800 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Summer Fest in Hisai (サマーフェスタインひさい)

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 20h às 21h (matsuri a partir das 18h)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Não há estacionamento no local, somente nas proximidades

Localização, veja aqui

Natsu no Toba Wan Maiyo Renzoku Hanabi (夏の鳥羽湾毎夜連続花火)

Local: Toba

Datas*:

Sadahama: 5 (sáb) a 10 (qui) de agosto, Arashimawan: 11 (sex) a 15 (ter) de agosto, Kohamawan: 16 (qua) a 28 (seg) / Horário: a partir das 20h30 (duração: cerca de 5 min.)

*Em caso de más condições climáticas os eventos não são realizados

Quantidade de disparos: aprox. 100 por dia

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Nishiki Hanabi Taikai (錦花火大会)

Local: Vila de Taiki

Data: 15 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 20h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: 100 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

30º Yokkaichi Hanabi Taikai (第30回四日市花火大会)

Local: Yokkaichi

Data: 27 de agosto de 2017 (domingo)* / horário: das 19h15 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 3/set (dom)

Quantidade de disparos: aprox. 4.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Ooyodo Gion Matsuri Hanabi Taikai (大淀祇園祭と花火大会)

Local: Meiwa

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 22h

*Em caso de más condições climáticas extremas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Misato Natsu Matsuri 2017 (2017美里夏まつり)

Local: Tsu

Data: 6 de agosto de 2017 (domingo)* / Horário: das 17h às 21h (hanabi das 20h50 às 21h10)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: 200 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Misugi Natsu Matsuri Nouryou Hanabi Taikai (第28回みすぎ夏まつり納涼花火大会)

Local: Misugi

Data: 11 de agosto de 2017 (sexta-feira)* / Horário: das 18h30 às 21h (hanabi a partir das 20h)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 800

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Uchiage Hanabi & Yuusuzumi Terrace Yoyomise (打ち上げ花火&夕涼みテラスと夜店)

Local: Iga (Menard Aoyama Resort)

Data: 11 de agosto (sexta-feira) a 15 de agosto (terça-feira) de 2017 / Horário: das 18h às 21h30

Quantidade de disparos: aprox. 500

Estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Anou Hikare Shikake Hanabi Matsuri あのう「光れ!しかけ花火」祭り

Local: Tsu

Data: 15 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 15h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

Estacionamento: gratuito

Localização, veja aqui

Kumano Oohanabi Taikai 2017 (熊野大花火大会 2017)

Local: Kumano

Data: 17 de agosto de 2017 (quinta-feira)* / Horário: das 19h10 às 21h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento: de 1.000 a 2.000 ienes por dia

Localização, veja aqui

Kameyama-shi Seki-juko Nouryou Hanabi Taikai (亀山市関宿納涼花火大会)

Local: Kameyama

Data: 19 de agosto de 2017 (sábado) / Horário: das 19h30 às 21h

Não há estacionamento no local do evento

Quantidade de disparos: aprox. 1.700

Localização, veja aqui

Watarai Festa in Kagami 2017 (わたらいフェスタin鏡)

Local: Vila de Watarai

Data: 2 de setembro de 2017 (sábado)* / Horário: a partir das 20h

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: ainda não definida

Estacionamento: gratuito

Localização, veja aqui

Suzuka Genki Hanabi Taikai 2017 (2017鈴鹿げんき花火大会)

Local: Suzuka

Data: 9 de setembro de 2017 (sábado) / Horário: das 14h às 21h (hanabi das 19h30 às 21h)

Não há estacionamento no local do evento

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Localização, veja aqui

Com base nos sites Walkerplus e Kankomie