Reviravolta nas entradas e saídas de brasileiros no Japão

Pela primeira vez, desde janeiro de 2016, o número de brasileiros que saíram do arquipélago japonês foi maior do que os aqui chegaram, informou nesta quarta-feira (25) o Ministério da Justiça do Japão.

Os dados são de novembro e os mais recentes publicados pela autoridades japonesas.

Segundo o relatório divulgado, em novembro chegaram ao Japão 5.145 brasileiros contra 5.913 que deixaram o país. O resultado quebra a sequencia de maior número de entradas que vinha ocorrendo desde o início do ano.

Outubro foi o mês que registrou maior alta de entrada de brasileiros no Japão.

Mesmo com o resultado de novembro, o saldo no final de 2016 deve ficar positivo marcando o primeiro ano, desde a falência do banco de investimentos Lehman Brothers (2008), que o número de brasileiros cresce no país.

A crise econômica e política no Brasil e a falta de mão de obra no Japão são os principais fatores que vêm colaborando para a volta de um grande número de brasileiros ao mercado de trabalho japonês.

Falta aguardar o número de entradas e saídas de brasileiros no Japão em dezembro para ter o número final de 2016. Acompanhe nos próximos dias no Portal Mie.