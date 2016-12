Outubro tem maior volume de entradas e saídas de brasileiros de 2016

O número de brasileiros que entraram e saíram em outubro do Japão foi o maior de 2016, se comparado aos outros meses do ano, informou no dia 26, o Ministério da Justiça do Japão em boletim mensal.

Conforme os números divulgados pelo governo japonês, em outubro chegaram ao Japão 7.995 brasileiros, a maioria com visto de até cinco anos. Em contrapartida, outros 6.439 brasileiros deixaram o país. Estes foram os números mais altos desde janeiro deste ano. Ou seja, um saldo positivo de 1.556 pessoas.

Se somarmos os totais de entradas e de saídas desde o início de 2016 veremos que 60.338 brasileiros chegaram ao Japão nesses 10 últimos meses, enquanto 48.547, deixaram o país. Isto significa que em 10 meses houve um aumento de 11,791 pessoas na comunidade.

O resultado mostra que a comunidade brasileira aqui residente deve aumentar até os dados serem finalizados em dezembro.

