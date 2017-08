Aluguel de para-sol 10 vezes mais só para chineses

Uma empresa que aluga materiais marítimos de lazer deu o que falar. Inclusive foi alvo de críticas sobre discriminação.

A empresa fica na praia de Sunayama, de Miyakojima (Okinawa). Tinha um cartaz que foi flagrado pela imprensa. Nele estava escrito “aluguel de para-sol ¥20.000. Só para chineses ¥20.000”.

A cidade recebeu reclamações de discriminação aos chineses por conta do cartaz. Afinal, o valor normal do aluguel do para-sol é de 2 mil ienes.

Cartaz foi retirado para não discriminar os chineses

A empresa declarou para as autoridades da cidade que no passado já teve problemas com os chineses. Por isso, colocou um preço bem alto para não atendê-los e que não se trata de discriminação.

A associação de turismo local teria dito “mesmo que o turista não tenha bons modos, basta conversar para esclarecer”. A associação não quer deixar a imagem do local cair ainda que a empresa não tivesse a intenção da discriminação.

Mesmo que a empresa afirme isso, quem lê pensa que se trata de discriminação. O jornal informou que ela já retirou o cartaz feito em papelão, na quinta-feira (3).

