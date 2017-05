Japão: início do Cool Biz ainda que o calor não tenha chegado

Inicia-se nesta segunda-feira (1) o Cool Biz, anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão, pelo 13º ano consecutivo. O programa foi implantado durante o governo de Junichiro Koizumi, quando foi o primeiro-ministro do país.

O termômetro em Tóquio registrou a temperatura de 21°C, 4ºC a mais do que na mesma época do ano passado. Com esse frescor e com o início do Cool Biz, muitas pessoas já foram para o trabalho vestidas no estilo: homens sem gravata e com camisas mais leves, enquanto as mulheres apresentaram-se sem o tailler formal, que foi substituído por roupas mais casuais.

Cool Biz: o que é e para que serve

O principal objetivo do Cool Biz é “refrescar” (do inglês “cool”) através de algumas atitudes com a finalidade de evitar o uso do ar-condicionado, pois consome muita energia elétrica. Por isso, desde que o programa foi criado, a recomendação é programar a temperatura do ar frio para 28°C. Para não sentir essa temperatura que ainda dá uma sensação de calor, o então primeiro-ministro Koizumi recomendou o uso de trajes mais casuais, eliminando o pesado terno para os homens e tailler para as mulheres, substituindo-os por modelos mais casuais, sem a necessidade da gravata.

O Cool Biz faz parte de uma das ações para conter o efeito estufa desde 2005. De acordo com informações do ministério, só com essas simples atitudes, tanto da população quanto das empresas, é possível reduzir a emissão de CO2, de 160 a 290 milhões de toneladas só nesse período.

Cerca de 70% das empresas japonesas aderiram ao programa Cool Biz e contribuem para a redução do efeito estufa.

O que são os estilos Cool Biz e Cool Share

Para o estilo Cool Biz, que este ano se inicia em 1º de maio e segue até 30 de setembro, são sugeridos pelo governo algumas atitudes por conta da programação do ar-condicionado no ambiente de trabalho:

Vestimentas mais leves

Uso de uchiwa (leque japonês)

Uso de artigos para refrescar como as toalhas geladas

Uso de roupas mais claras

Fechar as cortinas ou persianas para ajudar a manter a temperatura interna

Para as famílias:

Se for usar o ar-condicionado, dar preferência para o do cômodo em comum, a sala de estar, por exemplo

Manter os filtros do ar condicionado sempre limpos

Esfriar a temperatura do corpo através dos alimentos e bebidas com gelo

Plantar verduras ou plantas trepadeiras sob a janela para formar uma cortina verde

Vestir roupas leves

Usar leques e artigos para esfriar o corpo

Dentro do Cool Share há sugestões de atitudes para passar um verão gostoso, sem usar muito o ar-condicionado:

Procurar áreas verdes e refrescantes como a beira de um rio para o lazer

Procurar marcar encontros divertidos em locais como um café ou shopping center (assim se aproveita o frescor que as instalações oferecem e usa menos o da residência)

Reunir os amigos do bairro para fazerem jantares ou almoços festivos em rodízio, cada vez na casa de um deles

Fonte e imagens: divulgação Foto: Asahi Shimbun