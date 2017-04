Coreia do Norte fez novo teste de míssil neste sábado

A Coreia do Norte testou novamente um míssil balístico nas primeiras horas de sábado, em uma ação provocativa que aconteceu poucas horas depois que Rex Tillerson, secretário de Estado norte-americano, exigiu dos estados membros da ONU a impor “dolorosas” sanções ao regime em Pyongyang.

O Comando do Pacífico dos EUA, que supervisiona as forças dos EUA na Ásia, disse que a Coreia do Norte lançou um míssil às 05h30 no sábado (horário japonês), à partir de um local perto do aeroporto Pukchang, mas que o míssil “não deixou o território norte-coreano”, explodindo momentos após o lançamento. O Pentágono disse que o míssil não representava uma ameaça para outros países.

O teste de míssil aconteceu no momento que os Estados Unidos reconsideram sua estratégia ao lidar com a Coreia do Norte.

Em uma entrevista à Reuters publicada na última quinta-feira, Trump disse que o conflito “maior, muito maior” com a Coreia do Norte é possível, mas que preferiria uma solução diplomática.

Após o lançamento, o presidente dos EUA, Donald Trump, twittou: “A Coreia do Norte desrespeitou os desejos da China e do seu respeitado Presidente quando lançou, embora sem sucesso, um míssil hoje.”

Quais são as sanções para a Coreia do Norte?

As sanções da ONU incluem a proibição de vender armas e combustível à Coreia do Norte, bem como uma série de itens que poderiam ser usados para a fabricação de armas. Mas a lista inclui outros artigos de alto valor, incluindo joias e até snowmobile.

Fonte: Financial Times