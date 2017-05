EUA realizam teste de interceptação de míssil intercontinental em meio à ameaça norte-coreana

Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o exército americano obteve o primeiro teste bem sucedido de interceptação de um míssil intercontinental. Aparentemente, houve um grande progresso na defesa de mísseis da Coreia do Norte.

Durante o teste, um míssil de interceptação da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, deteve um míssil do tipo intercontinental que foi lançado das Ilhas Marshall em direção ao mar do sul do Alaska.

Segundo a Agência de Defesa de Mísseis dos EUA (MDA), o exército americano obteve uma “conquista inacreditável” neste primeiro teste bem sucedido com o sistema de defesa de mísseis da Boeing.”

A MDA explicou que “este sistema é extremamente importante para a defesa do território americano, e conseguimos mostrar nesse teste que possuímos um sistema de defesas confiável e competente contra ameaças extremamente reais.”

A Coreia do Norte atualmente desenvolvendo um míssil intercontinental capaz de atacar os EUA. A distância entre a Coreia do Norte e o território americano é de aproximadamente 9.000km, e o alcance do míssil intercontinental pode ultrapassar 10.000km.

Fonte: Reuters