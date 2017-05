Coreia do Norte: “Sucesso no teste de lançamento de novo míssil balístico”

O Rodong Sinmun, jornal do atual partido da Coreia do Norte e mídia nacional, publicou uma matéria sobre o lançamento do míssil de segunda-feira com fotos e declarações de Kim Jong-Un por volta das 6h00 de terça-feira (30).

Segundo a matéria, o míssil balístico é um novo modelo com sistema de orientação precisa. Pelas imagens é possível observar o momento em que o míssil, que foi lançado de uma plataforma de lançamento móvel, aumentava a altitude enquanto soprava chamas laranjas. Além disso, também foram publicadas imagens de Kim Jong-Un satisfeito ao observar um monitor que mostrava as informações de voo do míssil.

Em relação ao lançamento bem-sucedido, Kim Jong-Un declarou que “o processo de preparação antes do lançamento está altamente automatizado e como concluímos um sistema capaz de diminuir significativamente o tempo de lançamento, estou satisfeito com o fato de poder limitar e suprimir rapidamente os inimigos.” Kim Jong-Un também comentou que “o míssil caiu com precisão no local planejado, com uma margem de erro de 7 metros.”

Na segunda-feira (29), a Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão. Segundo o governo japonês, o míssil caiu na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do arquipélago japonês, a 300km das Ilhas Oki (Shimane).

Fonte: NHK News