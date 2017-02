Sharp considera construção de nova fábrica nos Estados Unidos

A Sharp Corp. está considerando um massivo investimento nos Estados Unidos para construir uma fábrica que produzirá telas de cristal líquido (LCD), informou um executivo da empresa na quarta-feira (8), em uma aparente tentativa de demonstrar sua contribuição com a economia americana em meio à reunião que ocorrerá entre o Shinzo Abe e Donald Trump na sexta-feira (10).

Segundo executivos da Sharp, há planos de iniciar a construção da fábrica na primeira metade deste ano e ter as linhas de produção funcionando dentro de 3 anos.

A Sharp, que está se reestruturando sob a asa da Hon Hai Precision Industry Co. de Taiwan, melhor conhecida pelo seu nome comercial Foxconn, notificou ao governo japonês sobre o plano.

No final do mês passado, a Hon Hai revelou um plano de investimento nos EUA no valor de ¥800 bilhões ($7.14 bilhões), de acordo com reportagens na mídia. A Sharp e potenciais parceiros japoneses liderariam o plano.

A primeira grande fabricante japonesa de eletrônicos a estar sob posse estrangeira planeja pedir a outras empresas japonesas, como as que produzem equipamentos para fabricação de painéis LCD, para participarem do investimento planejado.

A Sharp informou na semana passada que voltou para o positivo no período de outubro a dezembro pela primeira vez em nove trimestres devido principalmente à otimização logística e redução de custos de aquisição junto à Hon Hai.

Fonte: NHK, Kyodo Imagem: Bank Image