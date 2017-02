Primeiro-ministro japonês pretende investir ¥51 trilhões nos EUA e gerar 700 mil empregos

O primeiro-ministro Shinzo Abe deseja gerar empregos para 700 mil pessoas e criar um mercado $450 bilhões (cerca de ¥51 trilhões) através de investimentos na infraestrutura enfatizada no presidente dos EUA Donald Trump. Pretende-se mostrar essa medida para o presidente Trump, que critica o desiquilíbrio comercial entre o Japão e os EUA, e conseguir sua compreensão, mas aplicar a utilização dos ativos de pensões públicas é uma técnica incomum.

O título dessa medida é “Iniciativa ao crescimento do emprego Japão-EUA (日米成長雇用イニシアチブ – Nichibei Seichō Koyō Inishiachibu)”. O objetivo é “trazer emprego e crescimento para ambos os países e fortalecer ainda mais os laços” através dos 5 pilares da cooperação econômica.

Através do investimento na infraestrutura dos EUA, estima-se a geração de 650 mil empregos com o investimento de aproximadamente ¥17 trilhões. O Japão também irá cooperar no plano ferroviário de alta velocidade de Califórnia e Texas e na renovação de 3.000 vagões de trem de metrôs e ferrovias metropolitanas.

Foi especificado que, para o investimento trilionário, o Japão irá tirar todo o proveito da força de finanças do Japão. Espera-se a utilização dos fundos do Fundo de Investimento em Previdência do Governo (GPIF), que opera em longo prazo a pensão pública, da Conta Especial do Fundo de Câmbio e de empréstimos de instituições financeiros ligadas ao governo e megabancos.

Esse investimento será dividido em cinco pilares: Infraestrutura dos EUA (¥17 trilhões), Cooperação no investimento em infraestrutura mundial (¥22 trilhões), Cooperação em inteligências artificiais e robôs (¥6 trilhões), Contribuição no espaço sideral e cibernético (¥6 trilhões) e Colaboração política na proteção de técnicas e empregos.

Fonte: Asahi News