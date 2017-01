Bolsa de Nova York fecha acima dos 20.000 pontos pela primeira vez na história

Na quarta-feira (25), a Bolsa de Valores de Nova York registrou um aumento no número de pedidos de compra de ações logo após o início das transações devido ao aumento da expectativa na prática prometida de encorajar as empresas com investimentos futuros na infraestrutura de estradas e aeroportos correspondente à assinatura do documento do avanço relativo às construções de oleodutos pelo presidente Trump.

Devido a isso, o preço médio das ações na Dow Jones atingiu 20.000 pontos pela primeira vez na história e, após isso, os ganhos se espalharam graças ao otimismo consequente da boa contabilidade de grandes fabricantes de aeronaves.

Em conclusão, o preço médio das ações na Dow Jones fechou as transações com 20.068 dólares, 155,80 dólares a mais que o dia anterior, e mesmo o preço de fechamento ficou maior que 20.000 dólares.

Um investidor na bolsa de valores disse: “Embora havia uma preocupação em relação às más influências na economia devido à política comercial protecionista do presidente Trump, a expectativa em suas ações e ordens agora está bem maior. A contabilidade de grandes empresas também ficou ótima e a visão otimista para o futuro se espalhou entre nós”.

Fonte: NHK News