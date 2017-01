Ford pede para Trump corrigir a alta do dólar

Donald Trump, em seu quinto dia de mandato (24/jan), realizou uma reunião com as três maiores empresas automobilísticas dos EUA.

Na reunião, o presidente dos EUA, após ter mostrado seu ponto de vista em relação à desregulamentação e diminuição dos impostos, falou que “pediu fortemente que as empresas automobilísticas construam fábricas nos EUA” e solicitou a cooperação na geração de empregos nos EUA.

Em relação a isso, Mark Fields, CEO da Ford, após a reunião, falou em uma comitiva de imprensa: “Falamos repetidas vezes que a fonte de todas as barreiras comerciais são as operações na bolsa de valores” e deixou bem claro que espera que Trump corrija a alta do dólar.

Trump, no dia 17 deste mês, em uma entrevista com a mídia americana, disse que o “dólar está muito forte“, mostrando sua cautela e, baseado no pedido das empresas automobilísticas, muitas pessoas estão observando qual será sua política cambial.

E no dia 24, Trump utilizou de sua autoridade presidencial e mostrou sua postura firme na geração de empregos ao assinar um documento que permite o avanço no plano de construção de dois oleodutos, que, no governo do Obama, não foi aceito devido à proteção ambiental.

Fonte: NHK News