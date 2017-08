Lançamento dos 4 mísseis será em 15 ou 25 deste mês ou em 9 de setembro?

O General Joseph Dunford, o mais alto oficial do Exército dos Estados Unidos desembarcou na Coreia do Sul no domingo (13). Nesta segunda-feira (14) tem um encontro com Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul e também com o mais alto escalão das Forças Armadas do país.

Na sua agenda, ainda estão previstos diálogos com a China e Japão.

Autoridades americanas declararam no domingo que “um confronto militar com a Coreia do Norte não é iminente”. No entanto, também disseram para a mídia americana que “a possibilidade de guerra com o país é maior do que era há uma década”.

Tensões depois do anúncio de 4 mísseis em Guam

Toda essa tensão que chegou a afetar a bolsa de valores, foi por conta do anúncio do líder Kim Jong-un. Ele ameaçou lançar 4 mísseis para a ilha de Guam, território norte-americano, na semana passada. Trump e outras autoridades americanas reagiram e a tensão aumentou ainda mais na península coreana.

Se Kim Jong-un realmente pretende efetuar o lançamento, conforme prometeu, quando seria? A data ainda é uma incógnita. Por outro lado, o site de observação da Coreia do Norte, North 38, divulgou imagens que indicam preparativos para os lançamentos. Desta vez, usando submarinos, como mostraram as imagens capturadas por satélite.

Com o lançamento de 2 mísseis balísticos Mars 14 em julho deste ano, os norte-coreanos mostraram que têm potencial para atingir solo americano.

Japão se previne dos 4 mísseis

Como o ditador anunciou que os mísseis sobrevoarão as províncias de Shimane, Kochi e Hiroshima, os 4 interceptadores PAC3 já foram instalados em 4 províncias no sul do Japão, no sábado (12). Foi incluída a província de Ehime, por ter uma base que se situa entre Hiroshima e Kochi.

Tudo indica que os preparativos fiquem prontos até o fim da primeira quinzena de agosto, portanto, a partir de terça-feira (15), Pyongyang poderá cumprir a promessa.

Possíveis datas de lançamento dos 4 mísseis

O jornal Sankei fez uma análise das possíveis datas de lançamento. Terça-feira (15) é a data em que a Coreia do Norte comemora os 72 anos de libertação do Japão.

De 21 a 31 deste mês, serão realizados exercícios militares conjuntos entre os exércitos norte-coreanos e americanos. A data para o lançamento poderá ser no dia 15 como em 25. Foi nessa data que Kim Jong II deu início às chamada Política Songun, a qual defende a centralidade dos assuntos militares na construção do socialismo coreano. Portanto, para os norte-coreanos essa é uma data comemorativa.

Em 9 de setembro de 1948 foi instalada a fundação da República Popular Democrática da Coreia. Assim, é uma importante data quando se comemora o 69o. aniversário.

O jornal do Partido Trabalhista anunciou em 28 de julho que o lançamento será de um local completamente inesperado e também de um horário inesperado. Assim, há possibilidade de não ocorrer em nenhuma dessas datas estimadas pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão.

Fontes: Sankei Shimbun e TBS Fotos: TBS, Wikipedia