Japonês é detido por suspeita de contrabando no aeroporto da Indonésia

O noticiário da NHK informou que em 16 deste mês, um homem de cidadania japonesa, foi detido pelas autoridades do Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, da capital Jacarta, Indonésia. Ele vinha do aeroporto de Medan, localizado na ilha de Sumatra para conexão com o voo internacional. No entanto, um funcionário do aeroporto pediu para verificar as suas 4 malas de viagem.

As autoridades encontraram nas malas diversos recipientes de plástico contendo répteis. Foram contabilizados 253 répteis nativos do arquipélago como lagartos, cobras e tartarugas.

Motivo da detenção na Indonésia

O homem foi identificado como Katsuhide Naito, 51 anos, nascido na província de Nagano. Foi detido pelas autoridades do aeroporto pela tentativa de contrabando.

Segundo o noticiário, algumas das espécies dos répteis que o homem japonês iria trazer para o Japão, de forma ilegal, estão em extinção, portanto, seu comércio é proibido. As autoridades locais estão verificando as rotas de aquisição desses répteis.

O governo da Indonésia tem intensificado a fiscalização no país e nos aeroportos para a extinção da caça ilegal e também do contrabando dos animais e répteis típicos. Há uma variedade deles que habitam o arquipélago, os quais são alvo de comércio a preços elevados, informou o noticiário.

Fonte: NHK Fotos: NHK/Wikipedia