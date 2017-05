Brasil: deputado protocola pedido de impeachment de Michel Temer

Hoje o Brasil teve uma reportagem bombástica publicada no “O Globo” (saiba mais AQUI) sobre gravações de Michel Temer em conversa comprometedora com o presidente da JBS, Joesley Batista. A notícia já começou a ter as primeiras consequências.



Deputados federais pediram o impeachment do presidente Michel Temer depois da gravação que supostamente compra o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

Nas gravações, o empresário da JBS disse a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro para comprar o silêncio deles. Michel Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu, e deu seu aval:

— Tem que manter isso, viu?

Segundo o portal jurídico “Jota”, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) apresentou na noite desta quarta-feira (17, Brasil) um pedido de impeachment de Michel Temer. Conforme a publicação, o pedido será analisado previamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

A denúncia também repercutiu no Senado. Os senadores ficaram sabendo sobre as gravações e Aécio, suspeito de ter recebido propina do dono da JBS Joesley Batista, deixou o local assim que soube da informação.

Os próximos dias devem ser tumultuados para a política do Brasil, que pode ser estremecido mais uma vez por um escândalo e possível impeachment de um presidente.

Via: UOL, Terra, Estadão, O Tempo