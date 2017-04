Coreia do Norte continua com o treinamento: tensão aumenta

De acordo com informações do governo sul coreano, o país vizinho continua o treinamento jamais visto com cerca de 300 a 400 mísseis de longo alcance, conforme já foi noticiado. Essas informações foram publicadas às 14h16 desta terça-feira (25), pela Yonhap News.

A avaliação é de que esse treinamento é para mostrar a sua força armada, em relação à pressão feita pela Coreia do Sul e EUA. É possível que os norte coreanos queiram mostrar que os mísseis podem atingir a região metropolitana de Seul, capital da Coreia do Sul.

O treinamento militar conjunto entre Coreia do Sul e Estados Unidos estão sendo realizados na província de Gyeonggi, desde o dia 13 deste mês. Para esse treinamento militar conjunto foram introduzidos os mais sofisticados equipamentos e sistemas bélicos dos 2 países. Contanto a participação dos militares dos 2 países, somam mais de 2 mil homens.

A agência de notícias obteve informações de que há possibilidade da Península Coreana ter entrado no modo de gestão de crise já que a Coreia do Norte está em treinamento de artilharia de bombardeamento para responder à provocação, seja com teste nuclear ou com disparo de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM).

A China mobilizou a mídia estatal solicitando à Coreia do Norte que se abstenha da provocação, como um teste nuclear.

Porta-aviões e submarino nuclear norte americanos

Os Estados Unidos enviaram o porta-aviões USS Carl Vinson e o submarino nuclear Michigan nas proximidades da Península Coreana, por verem a possibilidade da Coreia do Norte tomar uma ação no 85º aniversário da criação do seu Exército Popular. O submarino nuclear Michingan já chegou a Busan, cidade na costa sudeste da Coreia do Sul. Enquanto isso, o USS Carl Vinson já está nas proximidades do leste da Península Coreana.

Por outro lado, um site da emissora de TV russa, Zvezda, publicou que a Coreia do Norte disse estar pronta para afundar o porta-aviões USS Carl Vinson, em 23 deste mês. No entanto, o entrevistado da emissora, o especialista militar Aleksandr Mozgovoi, afirma que “deve-se notar que esta possibilidade é muito baixa, dado que porta-aviões têm uma forte proteção contra navios inimigos. A escolta não permitirá que danifiquem o USS Carl Vinson”.

Além disso o especialista afirma que “a possibilidade de que a Coreia do Norte possa afundar o porta-aviões norte-americano é insignificante, embora continue a ser real. De qualquer forma, conta com 30 submarinos, que em sua maioria são pequenos”.

Fonte e imagem: Yonhap News