Brasileira relata sobre a erupção do vulcão em Kagoshima

A cidade de Kagoshima amanheceu com muitas cinzas hoje (2/mai), devido à mais uma erupção do Monte Sakurajima, que entrou em erupção no dia 28, expelindo cinzas a 3.2km de altura.

A brasileira Elza Barbosa relatou ao Portal Mie sua passagem por Kagoshima.

Segundo Elza, a erupção do dia 28 não trouxe muitas cinzas para a cidade de Kagoshima, pois o vento estava em sentido contrário.

“Até ontem o vulcão estava calmo, mas hoje acordou expelindo cinzas. Ele (o vulcão) expele cinzas e para por alguns momentos. Às vezes não dá nem para ver o vulcão. As ruas estavam cobertas de fuligem e cinzas, e há caminhões limpando as ruas. Os moradores estão jogando água nos carros para limpar.” – relatou Elza.

Elza e seu marido residem em Shimane. Eles foram a Kagoshima após terem visto a notícia no Portal Mie sobre a erupção. “Mudamos nossos planos após ver a notícia, pois queríamos fotografar o Monte Sakurajima expelindo cinzas. Foram 13 horas de viagem até aqui.”

Segundo Elza, a situação está calma agora, e uma japonesa disse que não precisa se preocupar, pois se houver perigo, as autoridades avisam os procedimentos. “A cidade está agindo naturalmente, não há nada indicando problemas.” – disse Elza.

Fotos: Elza Barbosa