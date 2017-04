Vulcão no sul do Japão entra em erupção

O Monte Sakurajkima, um vulcão localizado na província de Kagoshima, sudoeste do Japão, entrou em erupção na sexta-feira (28), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA), no primeiro grande evento do tipo em 9 meses.

Uma pluma vulcânica foi expelida da cratera Showa do vulcão na erupção que ocorreu às 11h01, atingindo cerca de 3.2km de altura, segundo a JMA, salientando que erupções similares podem ocorrer.

A última grande erupção no vulcão ocorreu em 26 de julho de 2016.

Fonte: Kyodo