Japão inicia medidas de grande escala para controle de formigas venenosas

O governo informou na terça-feira (11) que lançará medidas de controle de grandes proporções contra as formigas-de-fogo (ヒアリ hiari) em 68 portos que recebem contêineres regularmente de nações onde a espécie venenosa e invasiva é comumente encontrada.

As medidas foram adotadas durante uma reunião após formigas-de-fogo terem sido encontradas no país, principalmente em portos. O governo espera prevenir que a espécie se estabilize no arquipélago japonês.

O governo está considerando espalhar milhares de doses de inseticida em 68 portos da nação.

As formigas-de-fogo foram encontradas pela primeira vez no Japão no final de maio, em um contêiner na cidade de Amagasaki (Hyogo) e detectadas posteriormente nas províncias de Tóquio, Aichi e Osaka.

Visto que formigas-de-fogo rainhas foram encontradas nos portos de Osaka e Kobe, a preocupação do Ministério do Meio Ambiente é de que a espécie pode se estabilizar no Japão.

Enquanto isso, o Ministério dos Transportes pediu a 29 aeroportos com voos internacionais que instalem armadilhas para capturar formigas-de-fogo e realizem inspeções de emergência.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: NHK