Morte da mulher durante a cirurgia plástica: continua a investigação da causa

A investigação sobre o caso da mulher de 32 anos, da cidade de Nagoia, que perdeu a consciência durante a cirurgia plástica, em 27 de fevereiro, apresenta novos fatos.

A paciente estava se submetendo a uma mamoplastia de aumento, segundo a imprensa local. De acordo com o jornal Sankei, “o médico cirurgião e a paciente conversavam durante os procedimentos, até que ela perdeu a consciência”, revelou uma pessoa da clínica.

Segundo o jornal Chunichi, foi a primeira cirurgia plástica da mulher nessa clínica. A polícia que cuida do caso solicitou a realização de necrópsia. De acordo com o jornal Sankei, a perícia não conseguiu apurar a causa do óbito.

Novamente, outra perícia averiguará se realmente não houve uma causa pré-existente.

A clínica funcionava dentro das normas e sem problemas

Os policiais especializados realizaram um trabalho de investigação em campo, na noite de terça-feira (28/fev). Nessa ocasião foram recolhidos os instrumentos, aparelhos e materiais usados durante a cirurgia plástica para aumento dos seios, para perícia. O médico responsável também foi ouvido pela polícia e ainda não há conclusão sobre a causa do óbito.

O Centro de Saúde de Nakamura-ku informou ao jornal Chunichi que a solicitação da licença para o funcionamento da clínica foi feita em dezembro de 2015. Em janeiro de 2016 a clínica a obteve e começou as atividades. Durante a inspeção foi solicitada uma pequena mudança na estrutura, o que foi feito por 2 vezes em março do ano passado. Depois disso o Centro de Saúde realizou nova inspeção e não encontrou nenhum problema. “Desde a inauguração não recebemos queixa ou relatório de acidente médico”, declarou o centro.

Fontes: CBC, TBS, Chunichi Shimbun e Sankei News