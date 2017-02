Mulher morre depois de passar mal durante cirurgia plástica em Nagoia

Uma mulher de 32 anos, assalariada, do bairro de Chikusa, da cidade de Nagoia (Aichi), acabou perdendo a vida por algo que deu errado durante a cirurgia plástica.

O fato ocorreu na segunda-feira (27), durante uma cirurgia plástica na Tokai Biyougeka Clinic, situada no bairro de Nakamura em Nagoia. Nesta terça-feira (28), a polícia que investiga o caso informou que “ela ficou em estado inconsciente durante o procedimento e foi transportada para um hospital”.

Clínica pede socorro durante cirurgia plástica

De acordo com as informações do jornal Chunichi, a paciente estaria recebendo os procedimentos cirúrgicos depois de receber anestesia local, por volta das 19h30. A paciente estaria passando bem, mas durante o procedimento perdeu a consciência. Assim, a clínica tomou a providência de chamar pelo socorro e acionou o 119, segundo o jornal Mainichi. A ambulância a levou para um hospital, por volta das 21h20. Ela morreu por volta das 22h25 nesse hospital, cujo nome não foi noticiado.

Segundo informações dos veículos de comunicação, a cirurgia estava sendo realizada por um médico e 2 enfermeiras. O tipo de cirurgia plástica a que foi submetida não foi revelada.

A polícia está ouvindo o médico para apurar qual foi o problema durante a cirurgia plástica e o motivo da morte, já que ela não tinha problema pré-existente segundo as apurações.

Segundo o jornal Sankei, a clínica foi procurada e a resposta obtida foi “o responsável não se encontra, portanto não há o que comentar”.

Fontes: Sankei, Chunichi e Mainichi Foto: Sankei