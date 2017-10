Seguro para bicicleta: ranking dos melhores do Japão

Kobe (Hyogo) foi uma das capitais que adotou a obrigatoriedade do seguro para os usuários de bicicleta. Essa lei municipal foi estabelecida por causa do número de acidentes graves envolvendo esse meio de transporte tão usado no Japão.

Nagoia (Aichi) estabeleceu a obrigatoriedade a partir de 1o. deste mês, assim como outras cidades do país.

Essa obrigatoriedade é estendida para todos os usuários da família, independente de ser criança. “Fiquei 6 meses internada por ter sido atropelada por uma estudante. Ela estava atrasada para ir à escola e me atropelou ao fazer a curva. Não tinha seguro, por isso, tive que arcar com todas as despesas”, relata a vítima na faixa dos 60 anos.

Para evitar esse tipo de transtorno, sem dinheiro para cobrir despesas pelo acidente provocado ou ser processado, o seguro é a melhor forma de se proteger. Além disso, crianças que usam bicicleta para irem à escola correm risco de quebrá-la. Outro risco para todos os usuários é da bicicleta ser roubada. Em todos esses casos, de acidentes com o usuário, com terceiros e danos, são cobertos pelo seguro.

Seguro número 1: Au

Independente de ser usuário da operadora de telefone celular Au (KDDI), qualquer pessoa pode se inscrever.

A Au tem 3 tipos de planos: bronze, prata e ouro. Tomando o “prata” como exemplo, em caso de acidente com invalidez ou morte, o valor da compensação é de 4 a 8 milhões de ienes.

Valor da indenização a terceiros: até 300 milhões de ienes

Internação hospitalar: 12 mil ienes/dia

Idade máxima: 74 anos

Assistência à bicicleta: pneu furado, danos, etc.

Custo: cerca de 600 ienes/mês

Inscrição: nas lojas ou pela internet

Seguro número 2: DeNA Travel

Essa companhia tem diversos planos para atender casos diferentes, de crianças a adultos, ou por família. O montante da compensação chega a 95 milhões de ienes.

Valor da indenização a terceiros: até 100 milhões de ienes

Internação hospitalar: 1,5 mil ienes/dia

Idade: 6 a 70 anos

Assistência à bicicleta: não

Custo: cerca de 300 ienes/mês

Inscrição: pela internet

Seguro número 3: Charipo

Essa companhia tem 3 planos: standard, compensação de 100 milhões de ienes e família.

Valor da indenização a terceiros: até 100 milhões de ienes

Internação hospitalar: até 6 mil ienes/dia

Idade: até 69 anos

Assistência à bicicleta: não

Custo: cerca de 394 ienes/mês

Inscrição: pela internet

Seguro número 4: Sumitomo (Net de Hoken@Saikuru)

Essa tradicional companhia de seguros tem vários planos, incluindo para os estudantes, desde o primário.

Valor da indenização a terceiros: de 47 a 95 milhões de ienes

Internação hospitalar: até 6 mil ienes/dia

Idade: até 69 anos

Assistência à bicicleta: não

Custo: cerca de 603 ienes/mês

Inscrição: pela internet

Seguro número 5: Seven Eleven

Esse seguro pode ser feito nas máquinas automáticas das lojas da rede de conveniência Seven Eleven ou pela internet. Oferece 3 planos: pessoa individual, família e casal.

Valor da indenização a terceiros: 300 milhões de ienes

Internação hospitalar: 4 mil ienes/dia

Idade: até 69 anos

Assistência à bicicleta: não

Custo: cerca de 333 ienes/mês para individual

Inscrição: pela internet ou na loja de conveniência

Você tanto pode escolher entre uma dessas 5 empresas que proporcionam seguro para bicicleta, como também pode pesquisar outras. Exemplos são JCB Card, Mont-Bel, Docomo ou consultar seu agente. A maioria dessas companhias pede pagamento anual. As tarifas constantes de cada uma delas foi baseada no cálculo dividido em 12 meses.

Saiba da importância do seguro clicando neste link para abrir a matéria.

Fonte: Jitensha Hoken Fotos: Pixabay