Busca por seguro para bicicleta aumenta no Japão

Assustados por uma série de decisões judiciais ordenando pagamentos de danos exorbitantes por acidentes causados por bicicletas, a procura por seguros adequados está movimentada entre os ciclistas no Japão.

A Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. concluiu 400.000 novos contratos de seguros para bicicletas desde o início do corrente ano fiscal, já excedendo o total de aproximadamente 300.000 assinados no ano anterior.

O número de novos contratos de seguros para bicicletas cresceu 30% ano a ano na Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. no ano fiscal de 2016 e 20% na Mitsui Sumitomo Insurance Co. no mesmo ano.

Tais números de crescimento vigoroso também refletem o esforço do governo em promover a cobertura de seguros, disseram fontes familiares ao assunto.

Pagamento de indenização no valor de 95 milhões de ienes

Uma decisão do tribunal distrital de Kobe, em julho de 2013, sobre um caso de acidente de bicicleta jogou água fria sobre ciclistas no país. No caso, um estudante do quinto ano de uma escola primária que andava de bicicleta colidiu com uma mulher, deixando-a inconsciente. O tribunal ordenou à mãe do menino o pagamento de uma indenização de cerca de 95 milhões de ienes.

Ciclistas também estremeceram em relação a uma ordem de pagamento de danos no valor de 47 milhões de ienes a um ciclista que atingiu e matou uma mulher na faixa de pedestres.

Governos obrigam aqueles que andam de bicicleta a se inscreverem em seguros

Na sequência dessas decisões, o governo de Hyogo, em outubro de 2015, estabeleceu seu primeiro decreto no país obrigando todos os usuários de bicicletas na província a terem cobertura de seguro.

Embora o decreto não estipule penalidades contra os infratores, uma pesquisa que cobriu cerca de 4.000 ciclistas mostrou que 65% deles estavam cobertos por seguro desde junho deste ano, comparado a 60% ante o ano anterior. Os governos das províncias de Osaka e Shiga seguiram o processo em 2016.

A demanda por seguros para bicicleta poderá aumentar futuramente, visto que os governos da província e da cidade de Quioto, além do governo municipal de Kanazawa (Ishikawa), vão tornar obrigatório o seguro para bicicletas em abril do próximo ano, disseram fontes familiares ao assunto.

Fonte: Yomiuri, Jiji Imagem: Bank Image