Corpo encontrado na praia pode ser o da chinesa desaparecida

Por volta das 5h50 de domingo (27) um pescador estava pegando algas do tipo konbu na praia de Kushiro (Hokkaido). Ele viu um cadáver e chamou a polícia.

“Acho que é o corpo daquela moça. Sempre aparecia na tevê”, disse ele para a reportagem da Hokkaido TV. O pescador justifica: tinha cabelos pretos, estava vestida de saia clara e blusa branca.

A polícia também explicou as características. “Tem cerca de 1,60 m de altura, estava vestida com blusa branca, saia longa beige, lenço com detalhes em vermelho no pescoço e par de tênis branco”, descreveu a polícia de Kushiro.

Chinesa desaparecida desde 23 de julho

A polícia anunciou que o corpo apresenta partes com aspectos de deterioração e outras de esqueletização. Presume-se que tenha passado cerca de um mês na água. Segundo a emissora de Hokkaido, a polícia realizará necropsia e exame de DNA para confirmar se é a chinesa desaparecida.

Ki Shu Ketsu, de 26 anos, estava em viagem de férias na província de Hokkaido. Ela desapareceu em 23 de julho e as imagens da hospedaria mostram as cenas de pouco antes da saída para o passeio. O traje dela, de quando foi encontrada, confere com o das imagens do local onde estava hospedada e não voltou.

Fontes: Hokkaido News e Asahi Fotos: Hokkaido News