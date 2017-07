Calamidade em Fukuoka e Oita por conta da chuva

O estado de gravidade é tal que o Chefe de Gabinete, Yoshihide Suga, se pronunciou nesta quinta-feira (6), às 6h30, para informar que “está trabalhando para fazer o melhor para priorizar a vida humana” nas províncias de Fukuoka e Oita. Ele disse que por instrução do primeiro-ministro Shinzo Abe, se encontra “em estreita cooperação com os governos dos municípios atingidos pela chuva intensa para o resgate das vítimas e para a compreensão dos danos”.

Ele informou que a Força de Autodefesa, policiais e corpo de bombeiros, num total de 7.500 pessoas, mais 40 helicópteros, estão em atividade para atender às medidas de emergência e no salvamento das vidas.

2,2 vezes de chuva de 1 mês em 1 dia

Com a chuva sazonal sobre o norte da região de Kyushu, o volume pluviométrico na quarta-feira (5) foi de 774mm na cidade de Asakura (Fukuoka), em 9 horas. Esse índice é equivalente a 2,2 vezes o volume normal do mês de julho, em um único dia. Em outras cidades o índice médio foi de 540mm, em 24 horas, o equivalente a 1,5 do volume de um mês na estação chuvosa.

Desaparecidos em Oita e Fukuoka

Há notícias de pessoas desaparecidas nas duas províncias mais atingidas pelas chuvas, incluindo criança e adultos. Casas foram levadas pelas enxurradas em diversas localidades e o estado da região é grave.

Ainda não há números exatos dos danos nas 2 províncias. Há milhares de pessoas desabrigadas e alojadas em abrigos, acompanhando as notícias pela TV. Segundo a FNN, nas cidades de Hita e Nakatsu (Oita), são mais de 49 mil pessoas nos abrigos.

Há notícias de pontes e estradas destruídas. Nessas duas províncias há rios que transbordaram com o volume de água. Nas localidades mais atingidas pelas chuvas, ocorreram deslizamentos, enchentes, inundações e enxurradas, prejudicando o cotidiano dos residentes locais.

Chuva continua: cidades sob alerta

Várias cidades e vilas de Oita e Fukuoka se encontram em estado de emergência, com alertas de evacuação e alerta especial, pois além do volume de chuvas intensas, a previsão é de mais água para esta quinta-feira.

Alerta especial na província de Fukuoka: cidades de Asakura, Chikushino, Kyoto-cho, Kama City, Soeda-cho, Kawasaki-machi, Kurume, Ogori, Ukiha, Chikuzen-machi, Toho-machi, Tachiarai, Yame, Omuta, Yanagawa, Chikugo, Okawa, Miyama, Ooki-cho e Hirokawa-cho.

Alerta especial na província de Oita: cidades de Hita, Oita, Beppu, Usuki, Yubu, Nakatsu, Usa, Kokonoe-machi, Kusu, Taketa, Saiki e Bungoono.

Fontes: NHK, FNN e Asahi Fotos: Asahi