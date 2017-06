Ligações de Papua-Nova Guiné têm dado o que falar no Japão

Basta abrir as redes sociais para ver os comentários a respeito de determinados números de telefones estranhos. O interlocutor realiza a chamada e corta em seguida, sem escolher horário. O número do país da Oceania, Papua-Nova Guiné, fica registrado no histórico.

Os números que mais geraram curiosidade e deixaram as pessoas intrigadas foram:

+675-7089-7251

+675-7089-4129

+675-7089-4066

Todos esses números são de telefone celular, da operadora local chamada Digicel, da região da cidade de Goroka, província de Easter Highland. O prefixo 675 é o código do país, sendo que os demais 8 dígitos são os números.

Segundo uma fonte de pesquisa no Japão, “as chamadas recebidas são de Papua Nova Guiné. Até o presente, o propósito ainda é desconhecido”. Essa fonte adverte aos usuários de telefone celular e smartphone para o cuidado de não retornar a chamada.

Mais de 12 mil pessoas receberam chamada

Os gráficos dessa fonte de análise indicam que as ligações desses números de telefone celular do país da Oceania tiveram início na quarta-feira (28), com pico na quinta-feira (29). Até 15h desta sexta-feira (30) havia 12.608 registros dessas ligações. A origem mais popular foi do número +675-7089-4066, com pico de 4.930 chamadas na quinta-feira.

Quanto custa retornar a ligação para Papua-Nova Guiné

Nos perfis do Facebook, alguns brasileiros postaram sobre o assunto e cada um deles gerou comentários. Um deles, foi de uma mulher informando que seu filho retornou a ligação.

Cada operadora pratica uma tabela de preço para ligações internacionais. Confira.

Fontes: TelNavi e operadoras Imagem ilustrativa: Google Maps/divulgação