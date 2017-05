Oita: Motorista perde controle e carro invade hospital; 20 feridos

Pouco depois das 10h40 da manhã de terça-feira (02), um carro invadiu o pátio de entrada de um hospital e muitas pessoas ficaram feridas. O local era o Hospital Oita Nakamura.

Quando os policiais chegaram ao local, um keijidousha (automóvel leve) havia invadido a entrada do hospital e quebrado os vidros. O carro parou apenas quando chegou na recepção.

Naquele momento, havia muitas pessoas na recepção do hospital. Nesse acidente, 20 pessoas ficaram feridas, mas já estão recebendo tratamento no próprio hospital. Duas pessoas estão em estado grave.

Segundo a polícia, o motorista do carro era uma mulher idosa, com aproximadamente 70 anos.

O Hospital Oita Nakamura é um hospital geral próximo à prefeitura de Oita. Segundo o site do hospital, ele possui cerca de 500 funcionários e 260 camas para pacientes, além de 20 departamentos médicos.

Relatório das pessoas que estavam na recepção

Um homem de 68 anos que estava esperando sua consulta na recepção falou: “Quando o carro invadiu o hospital, eu escutei gritos e a recepção se tornou um tumulto. Parece que havia pessoas que machucaram a cabeça”.

Segundo uma mulher de 60 anos que estava na recepção, “houve um grande estrondo quando o carro invadiu. Eu olhei para o lado e lá estava ele. Eu vi muitas pessoas ensanguentadas e com ferimentos na cabeça. Havia pessoas que estavam caídas no chão. Eu me assustei. Senti muito medo”.

Segundo ambos, a reação dos enfermeiros e médicos foi rápida. Momentos depois do acidente, os feridos já estavam recebendo tratamento e sendo transportados para dentro do hospital.

Fonte: NHK News