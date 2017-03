Japão: aumento da tarifa de luz e gás em Maio

As 10 maiores empresas de energia elétrica do Japão anunciaram no dia 22 que pretendem aumentar a tarifa de eletricidade residencial de Maio. O principal motivo anunciado foi o aumento do “valor de arrecadação”, que é somado à tarifa de luz, para impulsionar a utilização de energias renováveis. Além disso, aumentou-se o preço de importação do gás natural liquefeito e do petróleo bruto, ambos combustíveis imprescindíveis para a geração de energia térmica.

Fora isso, as 4 companhias de gás das grandes metrópoles também têm previsão de aumentar a tarifa mensal. Este será o quarto mês seguido de aumento nas tarifas de luz e gás.

O aumento (mensal) previsto das tarifas de eletricidade residencial será de: ¥213 na Okinawa Denryoku, ¥192 na Tokyo Denryoku, ¥190 na Kansai Denryoku, ¥182 na Chugoku Denryoku, aproximadamente ¥179 nas Tohoku e Chubu Denryoku, ¥169 na Shikoku Denryoku, ¥166 na Hokkaido Denryoku, ¥160 na Kyushu Denryoku e cerca de ¥153 na Hokuriku Denryoku.

A previsão de aumento dos preços da tarifa de gás será de: ¥62 na Tokyo Gas, ¥57 na Toyo Gas, ¥56 na Osaka Gas e ¥44 na Seibu Gas.

As tarifas de gás e eletricidade de Maio foram calculadas com base do preço médio de importação do gás natural liquefeito, petróleo e carvão mineral entre os meses de Dezembro de 2016 e Fevereiro de 2017.

Fonte: Sankei News