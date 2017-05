Japão considera medidas de segurança mais rigorosas para karts em vias públicas

O governo japonês vai considerar medidas para uma condução segura dos “go-karts” que podem ser dirigidos em vias públicas, após um aumento no número de acidentes envolvendo os veículos, disse o Ministro dos Transportes Keiichi Ishii na terça-feira (9).

No Japão, go-karts com indicadores de tráfego e outros equipamentos podem circular em vias públicas comuns.

Um serviço bem conhecido de aluguel de go-karts é o Mari-Car, com sede em Tóquio. Os serviços oferecidos pela empresa também incluem o aluguel de roupas baseadas nos personagens do jogo da Nintendo, as quais os clientes podem vestir enquanto circulam pela cidade. O serviço se popularizou entre os turistas.

A Mari Car e outras empresas alugam karts que foram modificados para circular em vias públicas. Sob as leis atuais, os condutores não têm a obrigação de usar capacetes ou cinto de segurança.

Aumento no número de acidentes

Enquanto serviços de aluguel de go-karts oferecidos por empresas privadas são populares entre os turistas estrangeiros, o número de acidentes envolvendo os veículos tem aumentado, principalmente em Tóquio.

No mês passado, um turista que dirigia um MariCar atingiu um veículo estacionado no bairro de Minato. No dia 5 de março, outra turista, também dirigindo um MariCar, invadiu a calçada e atingiu a parede de um posto policial.

O governo discutirá se vai tornar obrigatório equipar os go-karts para vias públicas com cintos de segurança e obrigar quem os conduzem a usar capacetes, de acordo com fontes.

“Vamos conduzir pesquisas sobre a atual situação e considerar medidas de segurança imediatamente, em cooperação com a Agência Nacional de Polícia”, disse Ishii em uma conferência de imprensa.

Fonte: Japan Times, Jiji